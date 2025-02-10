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Мы соседи по планете

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Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

Что взрывали и хлопали мальчишки в СССР, когда не было петард

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