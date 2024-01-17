У крымского студента, оскорблявшего Путина в соцсетях, нашли партию наркотиков

Студент КФУ был задержан правоохранителями за дискредитацию армии и президента в соцсетях. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «Крымский СМЕРШ», уточнив также, что к задержанному возникли вопросы по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии