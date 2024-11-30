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Онлайн-платформы РФ блокируют показ российских фильмов об СВО

Онлайн-платформы РФ блокируют показ российских фильмов об СВО

Политнавигатор Первый документальный фильм о штурме Мариуполя «У края бездны» показал высокий спрос на ленты об СВО, хотя российские онлайн-платформы почему-то уверены в обратном.

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