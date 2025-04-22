Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Путин подписал закон, ужесточающий уголовные наказания за дискредитацию армии России и призывы к санкциям, а также за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.
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