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Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию ВС России

Путин подписал закон, ужесточающий уголовные наказания за дискредитацию армии России и призывы к санкциям, а также за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.

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