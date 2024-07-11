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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Джаред Вандербилт будет важной частью «Лейкерс» в новом сезоне»

Новый главный тренер «озерников» рассказал, какой видит роль 25-летнего форварда, пропустившего большую часть минувшего сезона из-за проблем со здоровьем.

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