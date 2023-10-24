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«Отношения, основанные на страхе»: трудовой спор жены бойца СВО показал коррупционные проблемы ОГАУ и не только

«Отношения, основанные на страхе»: трудовой спор жены бойца СВО показал коррупционные проблемы ОГАУ и не только

11 октября Советский районный суд города Орла завершил рассмотрение гражданского иска жены участника СВО Оксаны Филимоновы к Орловскому государственному аграрному университету (ОГАУ) по поводу увольнения, которое она считает незаконным.

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