Бабушки с зеленью и блузками вытесняют ларьки у метро «Лесная». Это не совсем шутка. Корреспондент Мойки78 приехал посмотреть, как сносят ларьки и павильоны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бабушки с зеленью и блузками вытесняют ларьки у метро «Лесная». Это не совсем шутка. Корреспондент Мойки78 приехал посмотреть, как сносят ларьки и павильоны.