Леброн – о двух бросках Дэвиса за вторую половину игры с «Кэвз»: «Энтони должен чаще получать мяч»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу всего двух бросков с игры от звездного одноклубника Энтони Дэвиса за вторую половину матча с «Кавальерс» (100:114).
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