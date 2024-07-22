Поиски пропавшего вертолета в Якутии возобновились

Поиски пропавшего вертолета возобновились в Якутии после улучшения погодных условий. Группа спасателей со специальным оборудованием и медиками вылетела на поиски воздушного судна, которое пропало в ночь на 19 июля.
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