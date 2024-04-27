Вербное воскресенье 2024: можно ли мыться и ходить в баню в этот день Алексей НикольскийМногие верующие задаются вопросом о том, можно ли купаться в Вербное воскресенье, боясь прогневить Бога своими действиями.
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