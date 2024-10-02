Подорожают ли авиабилеты из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Если ограничения будут действовать продолжительное время, то рейсы могут отправлять в облет Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
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