Тебас плохо спит по ночам из-за дела Негрейры: «Раз «Барса» спокойна, пусть и нас успокоит. Плата за влияние – очень серьезно»

Президент Ла Лиги заявил, что плохо спит по ночам из-за дела Негрейры. Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
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