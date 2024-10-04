Рябков: вероятность вооруженного конфликта России и США зависит от Вашингтона

Сергей Рябков, российский дипломат, заместитель министра иностранных дел РФ, заявил, что вероятность вооруженного столкновения России и Соединенных Штатов Америки зависит от дальнейших шагов американских властей.
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