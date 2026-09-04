Лещенко дал инсайд о будущем Захаряна: «Возвращение в «Динамо» сейчас невозможно»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.
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