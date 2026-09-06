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"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада

"Начало настоящей войны": Лавров жёстко ответил на обвинения Запада

Обвинения западных стран в причастности России к инциденту с дроном в Лейпциге — это, по большому счёту, начало настоящей войны.

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