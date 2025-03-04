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CM: найден новый механизм активного сжигания калорий

CM: найден новый механизм активного сжигания калорий

Исследователи из Университета Южной Дании обнаружили новый механизм, который может помочь поддерживать активное сжигание калорий при снижении потребления пищи Многие, кто пытался сбросить вес с помощью сокращения калорий, сталкиваются с эффектом «плато»: сначала килограммы уходят, но затем тело замедляет обмен веществ, снижая расход энергии.

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