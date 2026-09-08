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Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max. Флагманскую SoC MediaTek Dimensity с приставкой Pro представят 15 сентября

Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max. Флагманскую SoC MediaTek Dimensity с приставкой Pro представят 15 сентября

Новый флагман MediaTek получит серьёзные игровые улучшения, аппаратную трассировку лучей и поддержку записи замедленного видео в 4K при 240 кадрах/с MediaTek официально объявила дату премьеры нового флагманского процессора, который представят 15 сентября в 14:30 по местному времени.

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