Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max. Флагманскую SoC MediaTek Dimensity с приставкой Pro представят 15 сентября

Новый флагман MediaTek получит серьёзные игровые улучшения, аппаратную трассировку лучей и поддержку записи замедленного видео в 4K при 240 кадрах/с MediaTek официально объявила дату премьеры нового флагманского процессора, который представят 15 сентября в 14:30 по местному времени.