Оганезов: «Букмекерские деньги помогли остаться российскому спорту на плаву и развиваться»

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора букмекерской компании Fonbet Николай Оганезов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок заявил, что БК заинтересованы в грамотном распределении выделяемых денег на спорт.