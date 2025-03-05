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Оганезов: «Букмекерские деньги помогли остаться российскому спорту на плаву и развиваться»

Оганезов: «Букмекерские деньги помогли остаться российскому спорту на плаву и развиваться»

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора букмекерской компании Fonbet Николай Оганезов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок заявил, что БК заинтересованы в грамотном распределении выделяемых денег на спорт.

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