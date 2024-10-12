#Сводка на утро 12 октября 2024 года ▪ Ночью из-за атаки БПЛА ВСУ в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей.
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#Сводка на утро 12 октября 2024 года ▪ Ночью из-за атаки БПЛА ВСУ в двух районах Краснодарского края пострадали дома и имущество жителей.
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