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РИАН: Решения Брюсселя вновь обострили отношения Киева и Варшавы

РИАН: Решения Брюсселя вновь обострили отношения Киева и Варшавы

На польской границе фермерские протесты продолжают набирать обороты. Решение Еврокомиссии сохранить льготы для украинских поставщиков лишь усугубило дело, а также осложнило и без того непростые отношения между Киевом и Варшавой.

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