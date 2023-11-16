В Самарской области автомобилисты не прошли проверку на честность

В Самарской области решили провести акцию, рассчитанную на честность и порядочность граждан. Возле дороги установили стеллаж с бутылками незамерзающей жидкости, которые можно было купить методом самообслуживания.
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