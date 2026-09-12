Блогер Лебедев сравнил свадьбу Мизулиной и Shaman с браком Пугачевой и Киркорова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью Карену Адамяну для проекта «50 вопросов» назвал свадьбу Екатерины Мизулиной и певца Shaman «максимально кликбейтным» и «лидогенерирующим» событием.
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