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Почему Православная церковь отмечает новый год в сентябре и как празднуют новолетие

Почему Православная церковь отмечает новый год в сентябре и как празднуют новолетие

В Православной церкви 14 сентября считается первым днем нового церковного года. Почему такая странная дата? Все-таки это не первое число, а почему-то середина месяца.

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