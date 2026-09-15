Отопление в школах и детсадах Глазова включат с 16 сентября

Глазов. Удмуртия. В Глазове отопительный сезон 2026 года начнётся с 16 сентября. Как рассказал глава города Сергей Коновалов, в первую очередь тепло подадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.
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