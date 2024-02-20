Синоптик Вильфанд спрогнозировал мягкую погоду 23 февраля в Москве

В пятницу, 23 февраля, погода в Москве будет мягкой, в течение грядущих выходных сохранится теплый температурный режим, о чем в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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