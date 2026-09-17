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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я пережила один из самых тяжелых периодов. Мне на каждом шагу давали понять, что я нарушила негласные устои, летели колкости в мой адрес». Мельникова о конфликте с тренером в 2016-м

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова  призналась, что из-за конфликта с тренером в 2016 году пережила один из самых тяжелых периодов.

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