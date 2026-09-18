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Александр Пушкин проголосовал на выборах в Оренбуржье

Александр Пушкин проголосовал на выборах в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 18 сентября, ФедералПресс. Необычные избиратели пришли на один из участков в Оренбурге: свой гражданский долг исполнили актеры в образах Александра Пушкина и героев его знаменитой повести «Капитанская дочка».

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