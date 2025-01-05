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В Турции задержали 27 инфлюенсеров, связанных с нелегальными ставками

Правительство Турции усилило борьбу с нелегальным азартом. В декабре 2024-го турецкая полиция провела масштабную спецоперацию в 16 провинциях страны, в том числе в Стамбуле, Измире, Газиантепе, Адане и Мерсине.

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