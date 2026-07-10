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Ламменс отбил мяч перед собой после дальнего удара Кубарси на 88-й – Мерино добил и принес Испании победу над Бельгией. Сенне вышел вместо получившего травму Куртуа

Сборная Испании вышла вперед на 88-й минуте матча с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1).  После дальнего удара Пау Кубарси вратарь бельгийцев Сенне Ламменс отбил мяч перед собой.

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