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В Подмосковье рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

В Подмосковье рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (сценическое имя Гуф) был допрошен сотрудниками полиции Московской области в рамках расследования уголовного дела по статье о грабеже в отношении неустановленных лиц.

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