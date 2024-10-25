В Подмосковье рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (сценическое имя Гуф) был допрошен сотрудниками полиции Московской области в рамках расследования уголовного дела по статье о грабеже в отношении неустановленных лиц.
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