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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «Цели догнать Виролайнен по детям нет, потому что у Даши настрой – еще и еще»

Старшая сестра Резцовой – биатлонистка Дарья Виролайнен – сейчас ждет четвертого ребенка. – Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним? – Не то чтобы тяжелее стало совмещать.

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