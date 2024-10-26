Ефимов: жилые дома и соцобъекты построят на юго-западе Москвы по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на юго-западе столицы две территории суммарной площадью 14,54 га пройдут процесс редевелопмента в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
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