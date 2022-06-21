Русская весна

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Мир ждёт «безумно тяжелое» лето из-за санкций против РФ — Business Insider

Мир ждёт «безумно тяжелое» лето из-за санкций против РФ — Business Insider

Мировые рынки ожидает «безумно тяжелое» лето из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Business Insider со ссылкой на аналитика Виктора Катона.

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