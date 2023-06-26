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Один человек погиб и трое пострадали в столкновении грузовика и легковушки в Новосибирске

Один человек погиб и трое пострадали в столкновении грузовика и легковушки в Новосибирске

Авария случилась вблизи клиники Мешалкина. Грузовик пытался повернуть.Поздно вечером в воскресенье, 25 июня, на улице Разъездной, близ здания № 54/2, неподалёку от остановки "Клиника Мешалкина" произошло ДТП, в котором погиб 34-летний мужчина.

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