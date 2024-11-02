Впервые в истории: метеоролог Вильфанд объяснил, почему зимы в Москве стали теплыми

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд заявил о масштабных климатических изменениях и серьезном росте температур в зимний период как в Москве, так и во всей центральной России.
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