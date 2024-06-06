Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове

Один человек скончался после ДТП с двумя трамваями в Кемерове, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. "К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе", – .
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