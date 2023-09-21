В эстонском МВД настаивают: "Мы выдворяем русских, Москва обязана их принять".

Необходимо отменить в России двойное гражданство. Жить человек может, где хочет, но юридически, финансово, культурологически - он должен нести ответственность за свою Россию...... Если уехал на десятилетия в другую страну, живёт там, поддерживает авторитет чужого процветания - тогда Россия не должна нести ответственность за судьбы граждан, ставших ей чужими и враждебными.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Гражданам с двойным гражданствам запретить получать социальные выплаты, пенсии, бесплатное образование, медицинские услуги, занимать выборные должности и работать в государственных органах власти, занимать руководящие должности на предприятиях не зависимо от их формы собственности, получать гражданство России, а у кого есть лишать их его и т.д. Ну а с прибалтами надо разбираться, наверное проще прибалтов желающих переехать в европейские государства больше, чем Русских покинуть прибалтику.... В конечном итоге СВО на их территориях решит эту проблему...