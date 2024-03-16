Ну очень пушистые котики

Кошки владеют интернетом, наверное, с самого момента его появления. И это можно легко объяснить. Только посмотрите, какие они милые! Этого кота зовут сэр Сайлас и, кажется, он немного разбирается в балете.
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