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Ну очень пушистые котики

Ну очень пушистые котики

Кошки владеют интернетом, наверное, с самого момента его появления. И это можно легко объяснить. Только посмотрите, какие они милые!  Этого кота зовут сэр Сайлас и, кажется, он немного разбирается в балете.

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