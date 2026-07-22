ЗАГС Ямала ждет влюбленных для церемонии на леднике Романтиков 1 августа

В рамках массового восхождения на ледник Романтиков 1 августа можно будет сыграть свадьбу. Для организации необычной церемонии нужно обратиться в ЗАГС Приуралья или Салехарда, сообщила пресс-служба ЗАГСа Ямала в мессенджере «Макс».