Интернет-эксперт Мариничев оценил количество пользователей Telegram в России

Чьи интересы - политические или коммерческие - скрываются за официальными обвинениями в адрес Дурова? Могут ли западные спецслужбы получить доступ к информации, передаваемой через Telegram? На эти и другие вопросы в программе "События.
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