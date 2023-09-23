Как я уже писал ранее, Олимпийский Комитет России принял судьбоносное решение не участвовать в Олимпиаде-2024.
882,2 млн руб, заложенные в бюджет РФ на призовые нашим спортсменам на Олимпиаде-2024, перенаправят на поддержку участников Игр Дружбы
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Всё когда-то кончается, особенно, если есть разум у тех, кто принимает решение.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Разумное решение. Если я сам решу прокатиться за границу, мне же не будет страна билет оплачивать.Так и со спортпредателями надо делать.
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4 час.
US
Uri Strukow
Я с Вами и соглашусь и не соглашусь. Попытка захвата Крыма, зачистка Донбасса- сухопутного коридора в Крым и крупнейшего месторождения сланцевого газа, убийство Чуркина и попытка изгнания России из Совбеза ООН и из ООН вообще, ВАДА и пустое обвинение наших спортсменов в допинге (поэтому и был допингом назначен мельдоний) с целью полного изгнания российского спорта с мкждународной арены, Скрипали, Брексит, убийство посла в Турции и сбитый СУ-24.... Все это звенья одной цепи. Но в самом начале наши спортивные чинуши угадились из-за своего личного статуса и бросили спортсменов на растерзание. Они самоустранились, а спортсмены начали лично судиться за несправедливо отнятые медали. Где в тот момент было государство? То самое, которое должно было со всех инстанций во всех инстанциях размазать эту ВАДА за клевету. Восемь лет- целое поколение в спорте.
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52 мин.
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