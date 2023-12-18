ЭТО БУДЕТ ПОЗОР: СЛОВА ЛЕГЕНДАРНОЙ ТРЕНЕРА ПО ГИМНАСТИКЕ ВИНЕР СТАЛИ ГЛАВНОЙ ПОЩЕЧИНОЙ ЗАПАДУ

НП

Наталья Павлова

Вообще-то, Россия – родина художественной гимнастики. Именно российские гимнастки всегда были законодателем в художественной гимнастике, у них учились, ими восхищались. Российская команда по художественной гимнастике без российских флага и гимна на ОИ это немыслимо. Виннер абсолютно права, нельзя наших гимнасток унижать, тем более тем, кто гораздо ниже их по уровню мастерства.