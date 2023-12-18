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Добрый Мир

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ЭТО БУДЕТ ПОЗОР: СЛОВА ЛЕГЕНДАРНОЙ ТРЕНЕРА ПО ГИМНАСТИКЕ ВИНЕР СТАЛИ ГЛАВНОЙ ПОЩЕЧИНОЙ ЗАПАДУ

ЭТО БУДЕТ ПОЗОР: СЛОВА ЛЕГЕНДАРНОЙ ТРЕНЕРА ПО ГИМНАСТИКЕ ВИНЕР СТАЛИ ГЛАВНОЙ ПОЩЕЧИНОЙ ЗАПАДУ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер объяснила, почему не стоит ждать Россию на международных стартах без флага и гимна страны.

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Комментарии
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Лев Добрый
Настоящая патриотка России, не понятно, почему президент не присваивает ей звание ГЕРОЙ ТРУДА, она заслужила это своим трудом? 😎👍👈😀🤠
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Вообще-то, Россия – родина художественной гимнастики. Именно российские гимнастки всегда были законодателем в художественной гимнастике, у них учились, ими восхищались. Российская команда по художественной гимнастике без российских флага и гимна на ОИ это немыслимо. Виннер абсолютно права, нельзя наших гимнасток унижать, тем более тем, кто гораздо ниже их по уровню мастерства.
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1 д.

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