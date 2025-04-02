Нужно было родиться в правильный год, чтобы получить везение: 5 знаков по китайскому календарю, которым удача улыбнется в апреле 2025 Ольга БезродняяАпрель 2025 года сулит множество изменений и возможностей, особенно для определённых знаков китайского гороскопа.
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