Нужно было родиться в правильный год, чтобы получить везение: 5 знаков по китайскому календарю, которым удача улыбнется в апреле 2025 Ольга БезродняяАпрель 2025 года сулит множество изменений и возможностей, особенно для определённых знаков китайского гороскопа.