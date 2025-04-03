В прошлом квартале китайские компании заказали ускорителей Nvidia на $16 млрд Ки...

В прошлом квартале китайские компании заказали ускорителей Nvidia на $16 млрдКитайский рынок для Nvidia сохраняет свою важность даже в условиях усиливающихся правил экспортного контроля США, которые мешают компании поставлять в КНР основную часть ассортимента своих ускорителей вычислений.
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