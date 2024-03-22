10 простых вопросов из общих знаний, на которые никто не может ответить

Проверьте, владеете ли вы элементарными знаниями! фото: кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)Затейливо устроен мозг человека: на сложнейшие вопросы типа «Сколько пива брать на вечер?» и «Зачем я опять так напился?!» ответы у него находятся быстро, а на простейшие вопросы из общих знаний — с ужасным скрипом или не находятся вовсе.