Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы В предыдущих материалах (см. например «Исламизация России: шариатские «патрули нравов» не за горами») автор не раз отмечал, что процессы исламизации России вошли в ту стадию, когда их уже невозможно не замечать и делать вид, что ничего не происходит.