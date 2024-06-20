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Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы

Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы

Тюремные джамааты: исламизация распространяется на российские тюрьмы В предыдущих материалах (см. например «Исламизация России: шариатские «патрули нравов» не за горами») автор не раз отмечал, что процессы исламизации России вошли в ту стадию, когда их уже невозможно не замечать и делать вид, что ничего не происходит.

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