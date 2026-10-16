Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Камчатки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
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