Слово «татары» сегодня носят миллионы людей — от Казани до Крыма, от Астрахани до сибирской тайги. Но если спросить их самих, кем были их предки, ответы разойдутся радикально: одни скажут «булгары», другие — «золотоордынцы», третьи пожмут плечами.
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