Слово «татары» сегодня носят миллионы людей — от Казани до Крыма, от Астрахани до сибирской тайги. Но если спросить их самих, кем были их предки, ответы разойдутся радикально: одни скажут «булгары», другие — «золотоордынцы», третьи пожмут плечами.