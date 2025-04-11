Трамп: Россия не подписывает соглашение в ожидании лучших условий сделки

Он также отметил, что США добились большого прогресса в украинском вопросе и точно договорятся о прекращении огня в Черном море с Россией и Украиной Россия, вероятно, тянет время и не подписывает соглашение, добиваясь лучших условий сделки, хотя в целом хочет положить конец конфликту.