Трамп: Россия не подписывает соглашение в ожидании лучших условий сделки

Он также отметил, что США добились большого прогресса в украинском вопросе и точно договорятся о прекращении огня в Черном море с Россией и Украиной Россия, вероятно, тянет время и не подписывает соглашение, добиваясь лучших условий сделки, хотя в целом хочет положить конец конфликту.
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