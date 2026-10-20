Шесть зарубежных брендов появились на российском рынке в январе-сентябре 2026 г. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Core.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым